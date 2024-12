Ilpiacenza.it - "Aspettando Natale" con mamma e papà

Spettacoli per le famiglie in attesa del: circo contemporaneo, musica, bolle di sapone, oggetti e storie natalizie. Tre domeniche di programmazione e altrettanti titoli e compagnie per complessive cinque rappresentazioni al Teatro Filodrammatici e al Teatro Gioia. Una mini-rassegna.