Baritoday.it - Artigianato, libri e arte: a Rutigliano sei nuove botteghe per far vivere il centro storico

Leggi su Baritoday.it

Una bottega di articoli in legno per bambini, una libreria dove poter degustare birre artigianali, un coworking e spazio sperimentale, uno studio d’artista multidisciplinare, un concept-store di ecodesign e cucina, un luogo dove i più piccoli potranno esplorare il potere delle parole, ma non solo.