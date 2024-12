Lortica.it - Arezzo: nuovo assalto a ditta orafa, il 24esimo colpo dell’anno

Un altro grave episodio di furto scuote l’aretino: nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, un commando di ladri ha preso di mira laCroma Catene di Subbiano, mettendo a segno unche si aggiunge a una lunga serie di raid contro aziende del settore. I malviventi, un gruppo di almeno sette persone incappucciate, hanno agito intorno alle 3:30 del mattino. Dopo aver bloccato le strade di accesso alla zona industriale con due camion, hanno usato un caterpillar come ariete per sfondare i cancelli della. Una volta dentro, hanno caricato un ingente quantitativo di metallo prezioso su un furgone e sono fuggiti, abbandonando il mezzo poco distante e proseguendo su un altro veicolo. Carabinieri e vigilantes, intervenuti immediatamente sul posto, stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare i responsabili.