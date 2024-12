Arezzo-Entella oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Città divalevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. Dopo un avvio di stagione strepitoso, la compagine toscana sta vivendo un momento di grande difficoltà, dato che arriva da soli tre punti nelle ultime cinque sfide: l’obiettivo è tornare alla vittoria contro una delle favorite del torneo., come seguire il matchLa formazione ligure, dal suo canto, arriva da tre vittorie consecutive contro Gubbio, Torres e Campobasso e non ha alcuna intenzione di arrestare la propria rincorsa verso il primo posto attualmente occupato dal Pescara. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 2 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253.