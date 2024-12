Vanityfair.it - Apple Martin, per il Ballo delle Debuttanti un abito blu come il cielo, fatto su misura da Alessandro Michele

Leggi su Vanityfair.it

Ci sono volute oltre 750 ore per confezionare l'Valentino Haute Couture in chiffon plissé di seta con cui la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris- anche loro in Valentino - ha partecipato a Le Bal des Débutantes