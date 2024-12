Trevisotoday.it - Apicoltori in Veneto ha celebrato i 50 anni dalla fondazione: oltre 300 soci all’Odissea

Leggi su Trevisotoday.it

L’APAT-infesteggia i cinquant’sua. Per celebrare l’importante traguardo,300si sono riuniti oggidi Spresiano per una mattinata di approfondimento sulle prospettive dell’apicoltura e un momento conviviale per rendere omaggio al.