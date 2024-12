Metropolitanmagazine.it - Anna chiude, all’Atlantico Live di Roma, il trionfale tour nei club (photogallery)

ha concluso ieri sera all‘Atlanticodiilcon il quale la rapper ha calcato i palchi dei principalidella penisola.le foto del concertoIl 2024 si è aperto in grande stile con l’uscita del singolo “I Got It” e la collaborazione con la popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di artisti come Nicki Minaj e Taylor Swift e che rappresenterà il progetto negli Stati Uniti. Ilneiè un ulteriore tassello di un anno ricco di successi per una delle artiste urban più interessanti del panorama musicale italiano che, con le date nei, ha fatto ballare al ritmo delle sue più grandi hit come “Vieni dalla Baddie (interlude)”, 30 ° e l’ultimo singolo Tonight. L’album “Vera Baddie” ha infiammato le classifiche diventando il disco di un’artista rapper donna più ascoltato nel mondo nelle prime 24 ore su Spotify, la più alta nuova entrata nella Classifica Artisti Global e dominando la classifica FIMI album e vinili nella sua prima settimana di uscita.