Ankara-Perugia in tv | data orario e diretta streaming Champions League maschile 2025 volley

Sta per terminare l’attesa per Halkbank, partita valevole per il terzo turno della Pool D della Cev2024/di. I Block Devils di Angelo Lorenzetti affrontano una nuova trasferta in Europa per conquistare la terza vittoria e consolidare il primo posto nel girone. La squadra di coach Igor Kolakovic, reduce dalla sconfitta interna al tie-break contro il Saint-Nazaire e dalla vittoria esterna a Budejovice, vuole invece sfruttare il tifo del proprio pubblico per strappare altri punti. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di mercoledì 4 dicembre alla TVF Ziraat Bankkartball Hall di, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Halkbanke Sir Sicoma Moninidella massima competizione continentale per club.