ANGELO ACCARDI: l'artista italiano di fama internazionale chiude l'anno a Miami per Art Basel

2 dicembre 2024. Dalla copertina dell’Atlante dell’Arte Contemporanea con la scultura di“Violet”, scelta dal comitato scientifico del Met “Corporate Patron Metropolitan Museum of Art of New York” in collaborazione con Giunti - alle mostre che hanno attraversato i tre continenti, da Londra a New York, dalla Biennale di Dakar alla Biennale di Venezia .