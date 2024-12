Forlitoday.it - Al teatro Testori "Come back to the 5 and dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean"

Leggi su Forlitoday.it

Venerdì 13 dicembre alle 21 aldi Forlì ildelle Forchette presenta "to the 5 and" di Ed Graczyk per la regia di Antonio Sotgia (gli spettacoli verranno introdotti dalla psicoterapeuta Michela Neri). Lo spettacolo1955: terminate.