Al Teatro Golden La felicità

Aldal 5 al 15 dicembre 2024 Gianfelice Imparato e Alessandra D’Ambrosi in “La” di Eric Assous regia Gianfelice Imparato produzione I due della città del sole.Al“La” di Eric Assous regia Gianfelice ImparatoCosa è la? Un tema importante quello che si affronta aldal 5 al 15 dicembre 2024 con Gianfelice Imparato e Alessandra D’Ambrosio che debuttano nello spettacolo “La” di Eric Assous. Sul palco Luisa e Alessandro, non più giovani, dopo il loro primo incontro hanno passato la notte insieme. Al risveglio si trovano ad affrontare le tipiche insicurezze di chi non sa se la loro prima colazione sia l’inizio di un rituale che condivideranno nel tempo o l’epilogo di un incontro casuale. Di questi momenti ne hanno vissuti tanti.