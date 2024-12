Latinatoday.it - Al D’Annunzio lo spettacolo No War in favore dell’Unicef

Leggi su Latinatoday.it

Dopo il successo dello scorso anno, torna al Teatroil concerto di Natale No War, inserito nel calendario degli eventi del Natale a Latina.Si tratta di unodi beneficenza organizzato dal Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef il cui ricavato sarà devoluto per le.