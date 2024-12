Romatoday.it - Ai Castelli Romani apre un museo dell’olio tra vigneti e olivi secolari

Leggi su Romatoday.it

In una zona conosciuta per i numerosi ristoranti, per il vino e per alcuni prodotti tipici di qualità (ne abbiamo parlato qui), arriva un luogo che porta un nuovo punto di vista e accende una luce su un ingrediente da non trascurare: l’olio. Quello deiraramente finisce sotto i.