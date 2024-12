Sbircialanotizia.it - Agroalimentare, Op Armonia, da Salerno arriva unica varietà italiana di clementina tardiva

In arrivo anche una nuovadi mandarino sempre a maturazioneDebutto sul mercato dellapiù: la Perrina. Da metà dicembre, infatti,l’di, sviluppata in Italia dall’agronomo Francesco Perri che individuò una mutazione spontanea dellacomune, cioè la più coltivata in Italia, ora alle .