Aggressioni e truffe Raffica di denunce

Anche nella giornata di sabato, la polizia di Stato ha svolto servizi di controllo in tutta la città. Durante l’attività, gli agenti delle volanti sono intervenuti in una casa per una lite in famiglia. Nonostante i tentativi di riportare la calma, i poliziotti sono stati aggrediti da una persona in stato di alterazione. Per l’assalitore è scattata una denuncia. Nei guai nella stessa giornata anche tre persone ritenute responsabili di una truffa ai danni di due anziani coniugi ferraresi. Nella serata di sabato, infine, le volanti hanno denunciato per ubriachezza un soggetto molesto all’interno di un circolo. Oltre a ciò, il questore ha emesso due fogli di via con divieto di ritorno in questa città a carico di altrettanti soggetti ritenuti pericolosi per la pubblica sicurezza.