Napolitoday.it - Aggrediscono i poliziotti che gli avevano chiesto i documenti: in manette

Leggi su Napolitoday.it

Si rifiutano di fornire le proprie generalità egli agenti della Polizia di Stato. È successo nella notte tra venerdì e sabato a Napoli, in via Ruoppolo. Protagonisti due 30enni, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei due dovrà rispondere anche di danneggiamento. Gli.