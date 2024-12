Anteprima24.it - Aggrediscono gli agenti, arrestati due 30enni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte tra venerdì e sabato, la Polizia di Stato ha arrestato duenapoletani per resistenza a Pubblico Ufficiale; uno di essi dovrà rispondere anche di danneggiamento. In particolare, glidel Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ruoppolo hanno notato un gruppo di persone discutere animatamente. I poliziotti, con l’ausilio deglidel Commissariato Arenella, si sono avvicinati al gruppetto ma, due di questi, alla loro vista, hanno iniziato ad inveire rifiutando, altresì, di fornire loro le proprie generalità fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, sono stati bloccati. Uno degli indagati, una volta salito nell’auto di servizio, ha reiterato nella condotta violenta, colpendo con calci e pugni il finestrino della volante danneggiandolo.