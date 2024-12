Modenatoday.it - Aggredisce la Croce Rossa e i Carabinieri, un arresto alla street parade

Nella tarda serata di sabato, quando a Modena era andata in scena laconfluita poi al Parco Ferrari, un uomo di 32 anni è finito in manette dopo aver perso il controllo. Si tratta di un un 32enne residente in provincia di Foggia, ma domiciliato a Bologna, già sottoposto all’obbligo.