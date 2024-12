Baritoday.it - Affitti brevi, il sindaco Leccese: "Bene circolare del ministero sull'identificazione degli ospiti"

Leggi su Baritoday.it

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Ministro dell’Interno Piantedosi per l’attenzione dimostrata nei confronti del tema dei controlli in materia di locazioni. La necessità dell’personalenasce per scongiurare rischi relativi alla sicurezza, tuttavia.