Acconto Iva 2024, il versamento va fatto entro il 27 dicembre. Come calcolare l'importo

Liberi professionisti, lavoratori autonomi ed imprese – ossia i titolari di partita Iva –il 27devono pagare l’Iva. Ildeve essere effettuato utilizzando un Modello F24 e si riferisce:all’imposta relativa al mese diper i contribuenti che hanno optato per ilmensile;all’imposta che scaturisce dalla dichiarazione annuale per quelli che hanno scelto optato per iltrimestrale;per i contribuenti “speciali”, invece, alrelativo al quarto trimestre.L’Iva non deve essere versato nel caso in cuidovesse essere inferiore a 103,29 euro. Nel momento il diretto interessato dovesse versare una cifra superiore, l’operazione dovrà essere effettuata utilizzando un Modello F24: non dovranno essere applicate delle maggiorazioni a titolo di interessi.