Rossodisera.eu - Accoltella la ex e la abbandona in strada per poi fuggire, ricercato

Leggi su Rossodisera.eu

(Adnkronos) – Hato la ex e l'hata ina Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. E' successo.L'articolola ex e lainper poiproviene da Quotidiano Rosso di Sera.