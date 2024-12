Lanazione.it - “A Bove la vicinanza di tutto il mondo del calcio”

Firenze, 2 dicembre 2024 – "Il ragazzo sta bene, ha avuto molta paura, ha avuto molto piacere di rivedere i suoi compagni e i suoi amici, si informa sulle partite, quindi vuol dire che già sta bene. Poi i medici sicuramente saranno molto più puntuali e precisi di me perché non abbiamo avuto modo di scambiare né di chiedere, per rispetto della loro professione e della privacy. Mi faceva piacere portare ladiildel, della comunità del, che ha vissuto momenti di grande paura e commozione di fronte alla scena che tutti abbiamo avuto modo di vivere ieri sera". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina dopo aver fatto visita al centrocampista viola Edoardoda ieri sera ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze in seguito ad un malore accusato nel corso del primo tempo della gara di campionato fra Fiorentina ed Inter.