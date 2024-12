Strumentipolitici.it - 28 Novembre 2024 – Francia prova a rafforzare cooperazione con la Nigeria, il Senegal però chiede che chiuda le sue basi militari in patria

Lae lasvilupperanno la loroeconomica. Questo l’impegno dei Presidenti Macron e Tinubu che si sono incontrati a Parigi.Il Presidente del, Bassirou Diomaye Faye, ha detto all’AFP che ladovrebbe chiudere le suenello stato dell’Africa occidentale mentre si prepara a celebrare l’80° anniversario di una famigerata strage coloniale.Immagini aeree mostrano lunghe file di auto su un’autostrada vicino alla città di Saida, mentre migliaia di sfollati tornano a casa nel sud del Libano nel secondo giorno del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah.Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che accetterebbe una pausa nella guerra a Gaza, parlando nella sua prima intervista dopo il cessate il fuoco in Libano.I partiti del Parlamento norvegese hanno concordato di inviare aiuti all’Ucraina per un valore di 35 miliardi di corone norvegesi (circa 3 miliardi di euro, 2 per nuove armi).