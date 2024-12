Ilrestodelcarlino.it - Zecchino d’oro 2024, vince ‘Diventare un albero’ cantata dalla romagnola Anna Sole

Bologna, 1 dicembreunè la canzone che ha vinto loda, 9 anni, di Voltana (Ravenna). Il testo è stato scritto da Rebecca Pecoriello, Nicola Marotta, Luca Argentero con musica di Rebecca Pecoriello, Stefano Francioni, Nicola Marotta. ‘Un rospo nel bosco’ ha vinto il “Premio Rai Radio Kids” attribuito alla canzone più adatta all’ascolto in radio. Il testo cantanto da Andrea, 8 anni, di Decimomannu (Cagliari) è stato scritto da Andrea Mingardi e Sandro Comini. Una lunga festa, quella andata in scena al teatro dell’Antoniano, la storica sede bolognese di via Guinizelli, e in onda su Rai1, interamente dedicata alle 14 ballate che hanno raggiunto la finale dello. A condurla, il direttore artistico Carlo Conti che ha raggiunto le due Torri dopo aver annunciato i nomi dei Big in gara a Sanremo.