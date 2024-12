Inter-news.it - Zancan: «Inter diventa ingiocabile se cresce un suo calciatore. Spiego!»

Il giornalista Federicoha espresso il suo punto di vista nel pre-partita di Fiorentina-, sottolineando un aspetto che può essere ancora migliorato.IL RAGIONAMENTO – Così Federicoa Sky Sport prima dell’inizio di Fiorentina-: «La forza dei meneghini è la capacità di saper gestire tanti uomini in maniera efficace. Si ruota tanto, quello che mi piace è che i nerazzurri sanno fare più partite nella stessa partita. Meccanismo impeccabile quando gira al massimo, cosa che avviene spesso. Dimarco è il giocatore che, di solito, le squadre avversarie non riescono a neutralizzare. Già funziona tutto, se inizia a funzionare un pelino di più anche Lautaro Martinez, allora l’può tornare. Se i nerazzurri guadagnano qualcosa in più in avanti, alloradifficile per qualsiasi rivale, anche per un Napoli così granitico».