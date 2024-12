Davidemaggio.it - Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2: anticipazioni seconda puntata di domenica 8 dicembre 2024

Massimiliano Gallo torna a vestire i panni diper le quattro nuove puntate dellastagione, che vedranno il suo personaggio come sempre impegnato a risolvere le proprie beghe familiari e tanti casi legali. Uno in particolare, quello di una prostituta morta dopo aver deciso, proprio con il suo aiuto, di cambiare vita. A seguire ledi tutte le puntate, aggiornate di settimana in settimana.2:diindaga di nascosto sulla morte di VenereS2 – E2: La morte di Venere viene attribuita all’assunzione di un’overdose,, però, ritiene che sia stata assassinata. Contro il parere del magistrato Ranucci, decide di indagare insieme al fido Tricarico.