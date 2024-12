Ilrestodelcarlino.it - Via Cavour pedonalizzata. La maggioranza dice no

"No" alla pedonalizzazione di via, ma il centrodestra non si chiude al dialogo. Nel consiglio comunale di venerdì è stata respinta ala mozione presentata dall’esponete di M5S Francesco Panaroni. "L’idea può anche essere condivisibile – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici della Lega, Gianluca Ilari – ma la città non è ancora pronta. Vorrei fare presente che a Fano non c’è un’area pedonale". La mozione di Panaroni ha preso spunto dai nuovi 50 parcheggi che dai prossimi giorni, grazie all’iniziativa del centrodestra, saranno disponibili nel giardino del Vittoria Colonna. "Sarebbe l’occasione per liberare viadal parcheggio selvaggio – ha ribadito Panaroni – ovviamente aprendo un confronto con i commercianti". Per il sindaco Luca Serfilippi prima di vietare l’ingresso delle auto in viaci sono da affrontare altre priorità: "Individuare dei parcheggi scambiatori vicino al centro storico, riqualificare il centro e realizzare, entro il 2025, una vera Ztl con gli accessi controllati dalle telecamere e consentiti solo alle persone autorizzate".