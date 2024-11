Today.it - "Vi ristrutturo casa gratis": spariti miliardi di euro per 3mila cantieri del Superbonus mai partiti

Leggi su Today.it

Per come lo conoscevamo ilè finito, ma tra problemi per i conti dello Stato e disagi per i cittadini, la celebre agevolazione per ristrutturarecontinua a far parlare di sé. Online, centinaia di commenti e recensioni da parte di imprese, professionisti e residenti portano a una.