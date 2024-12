Ilgiorno.it - Vandali distruggono il bagno in stazione

ferroviaria di nuovo bersaglio discatenati. Ormai lo scalo di viale Matteotti è costantemente nel mirino e, anche nella tarda serata di venerdì, una banda si è accanita. È stata la guarda giurata, attorno a mezzanotte, al momento della chiusura notturna delle sale d’aspetto, ad accorgersi che qualcosa non andava: ha infatti notato che uno dei servizi igienici che dà sull’esterno era stato distrutto dalla furia dei teppisti, che poi si erano allontanati non prima di riempire di graffiti altre zone della. Sul posto si sono recati pure i carabinieri per effettuare un sopralluogo e accertare l’ennesimo blitz. Ieri mattina i bagni erano chiusi e messi fuori servizio proprio in conseguenza del raid. Solo alcuni giorni fa laferroviaria era stata riempita di scritte da graffitari scatenati che, per onorare la figura e la memoria del giovane ivoriano morto per un malore, avevano ricoperto con lo spray i muri interni vicino ai binari e purezzato alcune auto in sosta.