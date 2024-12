Romatoday.it - UniPomezia, senti Squerzanti: "la qualificazione in Coppa è stata meritata"

Leggi su Romatoday.it

Appena arrivato, anzi tornato, e subito decisivo. Ivanè uno dei due nuovi innesti per l'di Andrea Casciotti ed ha già trovato due volte il gol in rossoblù. L'ultimo nella sfida contro il Real Cassino per la quale ha anche conquistato il titolo di MVP della settimana. Ora.