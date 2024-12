Lanazione.it - Un’amministrazione amica dei bambini: "Coivolti nelle scelte"

Il Comune di Montemurlo aderisce al programma ’Città amiche deie degli adolescenti’, promosso dal Comitato Italiano per l’Unicef che vuole sostenere concretamente le campagne di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. "Vogliamo promuovere la partecipazione delle bambine, deie degli adolescenti per dare impulso al coinvolgimento attivoquestioni che li riguardano. Vogliamo ascoltare le loro opinioni e tenerne conto nei processi decisionali", dice il sindaco Calamai. Una cittàdeie degli adolescenti è un luogo in cui le opinioni, i bisogni e le priorità di tutti ie gli adolescenti, sono parte integrante delle politiche e dei programmi pubblici. La città, aspira a promuovere la partecipazione deie dei ragazzi alleed ai progetti che li riguardano, perché, solo attraverso un loro coinvolgimento attivo e autonomo sui processi di sviluppo locale, si può ottenere un reale cambiamento ambientale e culturale, dando vita ad una comunità più attenta e consapevole nei confronti delle esigenze giovanili.