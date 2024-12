Riminitoday.it - Un PalaFlaminio sold out spinge la Rivierabanca alla dodicesima vittoria stagionale

Leggi su Riminitoday.it

In un Flaminio ancora una voltaout e vestito a festa per la serata Amarcord Anni 90, sono 3118 le persone ad assistere all’ennesima prova di forza di unaRimini che non vuole svestire i panni della capolista: lasquadra in stagione a cadere di fronte agli uomini di.