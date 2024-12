Lanazione.it - Un mese di fuoco tra campionato e Coppa Italia. Cinque gare chiave

Con la partita di domani sera alle 20.30 inizierà per l’Arezzo un dicembre che ha tutti i connotati per essere un autenticodi. Si parte con la Virtus Entella che forte del suo secondo posto vuole provare ad accorciare sul Pescara, insidiando il primato in classifica. Dall’Entella alla trasferta di Lucca. Il Cavallino scenderà ancora in campo di lunedì, in questo il 9 dicembre, sempre alle 20.30, in casa dei rossoneri. Al Porta Elisa ci sarà ad attendere la truppa di Troise l’ex Catanese passato ai rososneri nelle ultime ore della finestra di mercato estivo. Tra l’altro sarà una partita quanto mai delicata alla luce dei recenti risultati ottenuti dalle Pantere. Dopo Lucca il rientro al Comunale per affrontare la Pianese, domenica 15 (ore 17.30), contro una neopromossa che viaggia decisamente forte.