Today.it - Ultraleggero precipita e si schianta sul cimitero

Leggi su Today.it

Un aereoto oggi,ndosi contro il muro deldi Asiago, in provincia di Vicenza. Poco dopo le 12:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ceresara per unto durante la fase di decollo e finito contro la parte di muro perimetrale.