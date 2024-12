Ultimo e Jacqueline sono diventati genitori l’annuncio sui social | Benvenuto Enea

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "La direzione perfetta per non perdermi più.piccoletto". Con queste parole, in un post su Instagram accompagnato dall'immagine dell’impronta di due piedini,ha annunciato la nascita di, il suo primo figlio, avuto dalla compagnaLuna Di Giacomo, figlia della famosa showgirl Heather Parisi, e di Giovanni Di Giacomo, noto .