Udinese - Genoa 0-2, prima vittoria per Viera

AGI - Torna a vincere il, che dopo i due pareggi contro Como e Cagliari conquista il primo successo dell'era Vieira, battendo per 2-0 l'grazie alla rete di Pinamonti e all'autogol di Giannetti. Gara fortemente condizionata dall'espulsione, dopo pochissimi minuti, di Touré, che in disimpegno sbaglia il retropassaggio verso Okoye e per proteggersi dall'arrivo di Zanoli alza troppo il gomito andando a colpire lo stesso giocatore del, lanciato nel recupero palla. Revisione al Var da parte di Aureliano e rosso diretto per il difensore, che lascia cosi' i friulani in dieci per tutta la partita. Sul conseguente calcio di punizione arriva poi la chance per il, con Pinamonti che piazza il destro potente parato da Okoye. Sarà però lo stesso attaccante rossoblù a portare avanti i suoi, al 13', sul tiro dal limite di Badelj sporcato da una deviazione che favorisce il suo tap in vincente sottomisura.