Ucciso capo ribelli sunniti in Siria

7.00 Secondo l'account X del governo libanese, un attacco aereo russo haAbu Muhammad al Jolani,di Hayat Tahrir al Sham (Hts, Commissione per la liberazione della), sigla che riunisce iche hanno attaccato in. Non ci sono conferme ufficiali della notizia, ma le fonti libanesi affermano che il fatto è avvenuto a Idlib, roccaforte dell'organizzazione Hts, in un raid compiuto nella notte dei russi,che sostengono il regime di Assad.