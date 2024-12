Genovatoday.it - Ubriaco non si ferma all'alt, agenti lo seguono e vengono aggrediti

Non sial posto di blocco, rischiando anche di travolgere gli, si dà alla fuga e finisce in mezzo a un gruppo di persone che se la prendono con la polizia locale.Tutto è iniziato nella serata di venerdì in corso Saffi, dove era in corso un controllo stradale da parte delle divise.