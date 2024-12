Messinatoday.it - Troppi incidenti a Messina, Forza Italia chiede dossi e telecamere

Leggi su Messinatoday.it

Dissuasori di velocità e. Sono queste le richieste che arrivano da Giordano Gaetano preoccupato per la sicurezza stradale in citta. Una questione che da anni tiene banco in città e che, dopo gli ultimimortali e la costante crescita degli, è tornato ad essere di.