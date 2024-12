Tregua in Libano opportunità per Iran ma ora c’è fronte Siria | cosa cambia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Si apre ilno. Si apre in un momento in cui erano ridotte, almeno in parte e momentaneamente, le pressioni sull'. Effetto dellatra Israele e gli Hezbollah libanesi, storicamente sostenuti dalla Repubblica Islamica, come Hamas contro cui Israele combatte da oltre un anno nella Striscia di Gaza. In pubblico i .