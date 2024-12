Bresciatoday.it - Travolto da un'auto in piena notte: ragazzo portato alla Poliambulanza

Leggi su Bresciatoday.it

da un'nel pieno della. È successo a Vobarno verso le 1.40 di oggi, domenica 1° dicembre: la vittima è un giovane di 29 anni. Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto con una pattuglia, il 29enne è stato investito lungo via Cesare Battisti, a.