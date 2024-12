Firenzetoday.it - Tragedia in stazione, muore donna di 49 anni

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUnadi 49è stata travolta da un treno in transito: per lei non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei soccorsi. E la polizia ferroviaria sta indagando per ricostruire nei dettagli quanto accaduto. Questo il.