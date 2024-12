Vicenzatoday.it - Tragedia in montagna, escursionista scivola in un precipizio e muore

Leggi su Vicenzatoday.it

Dalle 13 di domenica 1 dicembre, i vigili del fuoco stanno operando in località Bisele a Canove di Roana per il recupero di una donna, purtroppo deceduta, dopo essere caduta in un burrone. La donna stava effettuando un’escursione lungo un sentiero, quando èta in unper circa.