Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-12-2024 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione non molto ilpresente nella città metropolitana diin queste ore proseguono anche nel pomeriggio le limitazioni alle auto per la seconda domenica ecologica lo stop la circolazione riguarda i veicoli più inquinanti nella nuova ZTL fascia verde dalle 16:30 fino alle 20:30 chiusa per lavori via del Foro Italico sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto in largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico fino alle ore 16 e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità