Traffico Roma del 01-12-2024 ore 10 | 30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto regolare ilin questa prima domenica di dicembre domenica ecologica sulle strade dicon lo stop alprivato all’interno della cosiddetta fascia verde Questo fino alle 12:30 e poi di nuovo nel pomeriggio dalle 16:30 fino alle 20:30 previste naturalmente alcune deroghe sono invece i lavori in corso a rendere inagibile via del Foro Italico sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico la chiusura si ripeterà con la stessa fascia oraria quindi 736 dice nei fine settimana del 7 e lotto e 14 e 15 dicembre sul fronte del trasporto pubblico per lavori nel nodo ferroviario della capitale per oggi è prevista L’interruzione del servizio della fl1 traTiburtina e Fiumicino del servizio Leonardo Express fl3Cesano Viterbo e della fl5Civitavecchia attive corse sostitutive combus bene da Massimo veschi è tutto dettagli di queste notizie sul sito