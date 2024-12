Tpi.it - Tradimento: quante puntate, durata e quando finisce la serie turca su Canale 5

Leggi su Tpi.it

lasusono previste per, la nuovain onda su5? Appuntamento in prima serata ogni domenica dal 1 dicembre 2024. Il titolo originale è Aldatmak e dopo gli ottimi riscontri in patria è pronta a sbarcare in Italia. Nel cast troviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara.La nuovadi5 si compone di due stagioni, per un totale di 71di 130 minuti, ed è andata in onda in Turchia dal 22 settembre 2022 al 6 giugno 2024 su ATV. Leitaliane saranno ridotte a episodi di 45 minuti ciascuno, per adattarli alla programmazione Mediaset. Appuntamento ogni domenica dal 1 dicembre 2024 in prima serata su5 dalle 21.