Fanpage.it - Tradimento, la nuova serie turca su Canale 5: trama, cast e puntate

Leggi su Fanpage.it

Arriva domenica 1 dicembre lasoap, in programma su5, in prima serata. Lavede Vahide Percin (nota per il ruolo di Terra Amara) protagonista, nei panni di Guzide, rispettata giudice la cui vita cambierà dopo una clamorosa scoperta.