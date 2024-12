Ternitoday.it - Terni, inaugurato in piazza Europa il villaggio di Babbo Natale | FOTO E VIDEO

Leggi su Ternitoday.it

Taglio del nastro in città, a, per ildi. Domenica pomeriggio, inaugurazione per l’attrazione riguardante la festività alle ore 17, con tanto di nevicata artificiale qualche minuto più tardi. .