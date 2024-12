Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Nei tornei regionali di C2, D1 e D2. Apuania senza rivali. Battute Viareggio,. Pisa e Rosignano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tre squadre, tre partite, tre vittorie. E’ il bilancio delle formazioni dellanella quinta giornata dei rispettivi campionati. In Serie C2, girone A, secco successo per 0-5 acon due punti di Daniele Volpi e uno ciascuno per Marco Campanini, Armando Zuanigh e Masaaki Tachi (nella foto). La classifica:Carrara 8; Cascina A e Forte dei Marmi 6;4;, Livorno e Cascina C 2. La prime due vanno agli spareggi per la C1, l’ultima retrocede direttamente in D1. In Serie D1, girone A, successo casalingo contro ilper 5-1 con due punti a testa di Giacomo Betti e Leonardo Ruocco, ed uno di Pamela Bellari. La classifica:Carrara e Cascina A 10; Lucca 8; Livorno e Volterra 4;e Forte dei Marmi 2; Cascina B 0. La prima è promossa in C2, la seconda partecipa agli spareggi per la C2, la penultima disputa gli spareggi per la retrocessione in D2 e l’ultima retrocede direttamente in D2.