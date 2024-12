Ravennatoday.it - Te inglese, caffè personalizzabile e biscotti francesi: apre il nuovo negozio con sala degustazioni

Leggi su Ravennatoday.it

Sarà un punto di attrazione per tutti gli appassionati di, ma non solo. In zona Bassette a Ravenna"Tresor cafè", che si presenta come uno store con rivendita di english tea,, fornitura per cialde e capsule compatibili,. Il tutto con attestato.